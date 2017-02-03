Лауреат премии «Оскар» снимет документалку про Эрика Клэптона

Американский режиссер и продюсер Лили Фини Занак примется за создание документального фильма о британском рок-музыканте Эрике Клэптоне. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает The Hollywood Reporter.

Лента будет называться «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 ладах» (Eric Clapton: A Life in 12 Bars). В кадр попадут фотографии и письма из личного архива музыканта.

В 1991-м Занак стала режиссером фильма «Кайф». Музыку к картину написал Эрик Клэптон и сам исполнил собственные композиции для саундтрека. Его тема Tears in Heaven получила премию «Грэмми».

Лили Фини Занак — обладательница премии «Оскар» за ленту «Шофер мисс Дэйзи», которую она спродюсировала в 1990 году. В 1991-м Занак стала режиссером фильма «Кайф».

Эрик Клэптон — командор Ордена Британской империи. В 1960-х он играл в группах The Yardbirds и Cream. Клэптон — единственный музыкант, который три раза был включен в Зал славы рок-н-ролла.