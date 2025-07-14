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00:31, 14 июля 2025Из жизни

Сантехник нашел «череп единорога» рядом с замком короля Артура и обменял его на пиво

The Sun: Сантехник нашел в Великобритании череп единорога и обменял его на пиво
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Patricio Illescas A / Shutterstock / Fotodom

Житель Канады обнаружил странный череп с одним рогом недалеко от замка Тинтагель в Великобритании и обменял его на пиво. Об этом пишет The Sun.

Сантехник Джон Гудвин приехал в Корнуолл с женой и дочерью на годовщину своих бабушки и дедушки. В долине Святого Нектана недалеко от замка Тинтагель, который связан с легендами о короле Артуре, он случайно нашел торчащий из скал среди мха странный предмет. «Я был в волшебном месте, пропитанном фольклором, и там наткнулся на это. На краю скалы рос мох и из него что-то торчало. Оно было похоже на рог, и я все время дергал его», — рассказал канадец.

По словам Гудвина, в итоге он вытащил из земли «череп единорога» — верхнюю часть черепной коробки некоего животного, с торчащим изо лба единственным рогом. Мужчина заявил, что попытался сдать находку в Музей магии и колдовства в соседнем Боскасле, но там ее не приняли.

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Тогда Гудвин решил оставить череп в гостинице «Стоунхендж» в городе Даррингтон, графство Уилтшир, где останавливался на обратном пути. «Я показал череп бармену, и он сказал, что предлагает нам неограниченное количество эля за него. Мы с женой выпили семь или восемь бутылок, а потом оставили череп там», — рассказал канадец.

Пока исследователи не пришли к окончательному выводу, чем является череп, найденный Гудвином. Одни считают, что он принадлежал некоему животному с генетическими отклонениями, а другие называют его обычной мистификацией.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Колорадо сняла на видео загадочное существо. Она заявила, что это могла быть легендарная чупакабра.

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