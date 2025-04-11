Легендарную чупакабру сняли на видео

В США сняли на видео загадочное существо, похожее на чупакабру

Жительница американского штата Колорадо сняла на видео загадочное существо, похожее на легендарную чупакабру. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летняя Джаней Линн утверждает, что заметила странное животное у себя во дворе. У него была крысиная морда, маленькие, широко расставленные глазки, длинный острый нос и лапы длиной примерно 75 сантиметров. «Оно не испугалось и не убежало, а повернулось и посмотрело на меня, — вспоминает женщина. — У меня мурашки на спине побежали от этого, и я поспешила обратно в дом».

Рассказам Линн никто не поверил, поэтому когда существо вернулось, она сняла его на видео и опубликовала кадры в соцсети. «В субботу вечером, примерно в половину девятого, оставила воду и корм для бездомных кошек, которые тут бегают, открываю занавески в гостиной, и там оно», — рассказывает она. По ее словам, существо снова сидело перед домом и ело кошачий корм.

В соцсетях странное животное сравнили с чупакаброй и скинуокером — так в легендах навахо называли опасных оборотней, превращающихся в животных или людей. Другие пользователи предположили, что это барсук, енот, росомаха или черный медведь. Линн не согласна с таким объяснением. «Я вижу енотов тут каждый вечер, — говорит она. — Это определенно не енот».

Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать», и cabra — «коза», «козий вампир») — персонаж легенды, берущей начало в 1950-х годах. Тогда в Пуэрто-Рико обнаружили несколько коз, у которых якобы была высосана кровь. Исследователи считают это существо вымышленным и отрицают его существование.

В 2019 году жительница Благовещенска обвинила чупакабру в нападении на ее кроликов и кур. Она призвала хозяев скота быть внимательными и беречь животных от кровососущего зверя.