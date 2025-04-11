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00:45, 11 апреля 2025Из жизни

Легендарную чупакабру сняли на видео

В США сняли на видео загадочное существо, похожее на чупакабру
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Жительница американского штата Колорадо сняла на видео загадочное существо, похожее на легендарную чупакабру. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летняя Джаней Линн утверждает, что заметила странное животное у себя во дворе. У него была крысиная морда, маленькие, широко расставленные глазки, длинный острый нос и лапы длиной примерно 75 сантиметров. «Оно не испугалось и не убежало, а повернулось и посмотрело на меня, — вспоминает женщина. — У меня мурашки на спине побежали от этого, и я поспешила обратно в дом».

Рассказам Линн никто не поверил, поэтому когда существо вернулось, она сняла его на видео и опубликовала кадры в соцсети. «В субботу вечером, примерно в половину девятого, оставила воду и корм для бездомных кошек, которые тут бегают, открываю занавески в гостиной, и там оно», — рассказывает она. По ее словам, существо снова сидело перед домом и ело кошачий корм.

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В соцсетях странное животное сравнили с чупакаброй и скинуокером — так в легендах навахо называли опасных оборотней, превращающихся в животных или людей. Другие пользователи предположили, что это барсук, енот, росомаха или черный медведь. Линн не согласна с таким объяснением. «Я вижу енотов тут каждый вечер, — говорит она. — Это определенно не енот».

Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать», и cabra — «коза», «козий вампир») — персонаж легенды, берущей начало в 1950-х годах. Тогда в Пуэрто-Рико обнаружили несколько коз, у которых якобы была высосана кровь. Исследователи считают это существо вымышленным и отрицают его существование.

В 2019 году жительница Благовещенска обвинила чупакабру в нападении на ее кроликов и кур. Она призвала хозяев скота быть внимательными и беречь животных от кровососущего зверя.

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