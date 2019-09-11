Россиянка пожаловалась на чупакабру-кровососа

Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан" / YouTube

В Благовещенске, Башкирия, неизвестный зверь растерзал несколько кроликов и куриц. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», местные жители винят в произошедшем чупакабру.

Одна из жительниц города заявила журналистам, что 19 августа зверь убил 15 ее кроликов, а в ночь на 9 сентября вернулся и загрыз 20 куриц.

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«Кто держит скотину — будьте внимательны, ночью ходит чупакабра и, наверное, высасывает кровь. Пасть очень большая, видно», — рассказывала хозяйка убитых животных. Она продемонстрировала выпотрошенные трупы куриц и обескровленные тушки кроликов.

В конце июля жители села Богородское под Смоленском пожаловались на неизвестное животное, которое высасывает кровь из их скота и домашних питомцев, оставляя нетронутым мясо. Местные жители уверены, что это чупакабра, которая способна перепрыгивать через двухметровые заборы, скакать по крышам и убивать животных.

Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать», и cabra — «коза», «козий вампир») — персонаж городской легенды, берущей начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Исследователи считают это существо вымышленным и отрицают его существование.

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