Очередной украинец убил «чупакабру»

Житель украинского села Ивановка, Полтавская область, убил загадочное существо. Селяне утверждают, что мужчина нашел «чупакабру», пишет «Эхо».

Александр Близнюк вспоминает, как работал во дворе дома и услышал лай собак, бегающих вокруг стопки дров. Он решил проверить, что всполошило питомцев, и увидел неизвестное животное. Украинец подумал, что перед ним лиса, и захотел прогнать ее палкой. Он ударил зверя по голове и убил его. Затем мужчина отнес труп на окраину села и бросил в яму.

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Близнюк рассказал о непрошеном госте соседке, а та поделилась новостью с местными парнями. Те осмотрели существо и решили, что это легендарная чупакабра. Существо отдали в ветеринарную клинику для проведения анализов. Их результаты остаются неизвестными.

Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать», и cabra — «коза», «козий вампир») — персонаж городской легенды, берущей начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Подтвержденной информации о существовании этого создания нет.

В 2016 году сообщалось, что житель села Рукшин Черновицкой области Украины нашел в сарае неопознанное животное и заколол вилами. Люди были уверены, что это чупакабра. Труп они передали ветеринарам, которым не удалось установить, что это за зверь.

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