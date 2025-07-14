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00:32, 14 июля 2025Мир

В Венгрии ответили на слова фон дер Ляйен о давлении на Россию

Аналитик Кошкович раскритиковал слова фон дер Ляйен о давлении на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vincenzo Livieri / Global Look Press

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию и помогать Украине.

Комментируя ее высказывание, он напомнил об избиении украинскими военкомами закарпатского венгра, скончавшегося от полученных травм при мобилизации.

«Они только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?» — задался вопросом Кошкович.

Ранее 45-летний закарпатский венгр Йожеф Шебештьен, проживавший в городе Берегово (Закарпатская область) и имевший двойное гражданство, скончался в больнице спустя три недели после того, как его затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. МИД Венгрии вызвал посла Украины в связи с его гибелью.

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