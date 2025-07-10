В МИД Венгрии вызван посол Украины из-за смерти закарпатского венгра

В Министерство иностранных дел (МИД) Венгрии вызван посол Украины из-за смерти закарпатского венгра от травм при мобилизации. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня посол Украины в Будапеште будет вызван сразу после того, как украинские призывники во время принудительного призыва в армию избили венгра на Закарпатье, который позже скончался от полученных травм», — утверждается в публикации.

Ранее 45-летний закарпатский венгр Йожеф Шебештьен ушел из жизни в больнице спустя три недели после того, как его затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили прутьями из железа. Мадьяр выразил соболезнования его семье и подчеркнул, что мужчина «был убит из-за того, что не хотел участвовать в войне».

В апреле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на мобилизацию закарпатских венгров в «терпящую поражение» украинскую армию.