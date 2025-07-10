Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 10 июля 2025Мир

В МИД страны ЕС вызвали посла Украины

В МИД Венгрии вызван посол Украины из-за смерти закарпатского венгра
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zheng Kaijun / XinHua / Globallookpress.com

В Министерство иностранных дел (МИД) Венгрии вызван посол Украины из-за смерти закарпатского венгра от травм при мобилизации. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня посол Украины в Будапеште будет вызван сразу после того, как украинские призывники во время принудительного призыва в армию избили венгра на Закарпатье, который позже скончался от полученных травм», — утверждается в публикации.

Ранее 45-летний закарпатский венгр Йожеф Шебештьен ушел из жизни в больнице спустя три недели после того, как его затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили прутьями из железа. Мадьяр выразил соболезнования его семье и подчеркнул, что мужчина «был убит из-за того, что не хотел участвовать в войне».

В апреле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на мобилизацию закарпатских венгров в «терпящую поражение» украинскую армию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковника СБУ застрелили в Киеве. Он «создавал много проблем» для России

    Названы способные остановить супербактерии растения

    Россиянам предложат воду из навоза

    Премьер Грузии высказался о «позорном шантаже» Евросоюза

    Рябков высказался о 500-процентных пошлинах США

    В российском регионе мужчина впечатал в забор пенсионерку и ее внучку на детской площадке

    Ловец рептилий пережил укус ядовитой змеи и забыл свою возлюбленную

    Ким Кардашьян сменила имидж

    Хинштейн заявил о представлении к награде не выжившего при атаке ВСУ в Курске росгвардейца

    Боец отряда «Орлан» попал под удар украинского БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости