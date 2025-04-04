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04:28, 5 апреля 2025Мир

Орбан пожаловался на мобилизацию закарпатских венгров в терпящую поражение армию Украины

Орбан: Закарпатских венгров мобилизуют в терпящую поражение армию Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth пожаловался на мобилизацию закарпатских венгров в «терпящую поражение» украинскую армию.

«Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение», — заявил политик.

Он добавил, что это является одной из тысячи причин, по которым Будапешт выступает за мир, в то время как европейские лидеры планируют и дальше тратить деньги на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «подготовку к большой войне». Орбан поддержал усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и выразил надежду на их успех.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские страны — члены НАТО выступают за продолжение военного конфликта на Украине, но США и Венгрия намерены добиваться его урегулирования мирным путем.

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