Сийярто: Европейские страны выступают за продолжение конфликта на Украине

Европейские страны-члены НАТО выступают за продолжение военного конфликта на Украине. При этом США и Венгрия намерены добиваться его урегулирования мирным путем. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто журналистам, выступление дипломата транслировал телеканал M1.

«В то время как европейские союзники продолжают думать в основном о военной стратегии, поставках оружия и санкциях, Соединенные Штаты реализуют мирную стратегию, которую Венгрия поддерживает», — отметил он.

По словам Сийярто, на встрече с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе он увидел, что европейские страны по-прежнему стремятся сохранить «сильную военную стратегию». При этом дипломат постоянно слышит от генерального секретаря альянса Марка Рютте, что «война продолжаться больше не может, поскольку разрушениям необходимо положить конец». Однако ЕС пока еще думает о том, как направить оружие на Украину, посетовал он.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия благодарна новой администрации США за прекращение заверений Украины в том, что она сможет стать членом НАТО. До этого глава МИД Венгрии пожаловался, что в ЕС нагнетается военный психоз в целях продолжения конфликта на Украине. Частью таких усилий являются попытки ускоренного присоединения Украины к сообществу.