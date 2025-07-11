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00:31, 14 июля 2025Наука и техника

Определен неожиданный способ сохранить ясность ума

JAMA Network Open: Регулярная забота о внуках снижает риск деменции у пожилых
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Регулярная забота о внуках может снижать риск развития деменции у пожилых людей. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав данные более 10 тысяч человек в возрасте от 50 до 79 лет. Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, те, кто присматривал за внуками до 39 часов в неделю, на 24 процента реже сталкивались с деменцией по сравнению с теми, кто вообще не занимался уходом.

Исследование показало, что бабушки и дедушки, регулярно помогавшие с детьми, чаще пользовались мобильными телефонами и интернетом и реже испытывали одиночество. Эти три фактора — цифровая активность и социальные связи — частично объясняют снижение риска. В совокупности они обеспечивали почти 37 процентов защитного эффекта.

А вот постоянная занятость внуками, эквивалентная полной рабочей неделе, не оказывала заметного влияния на когнитивное здоровье. Ученые полагают, что чрезмерная нагрузка может вызывать стресс и усталость, нейтрализуя возможную пользу.

Авторы подчеркивают: поддержание социальных связей и освоение цифровых технологий способны стать доступной стратегией профилактики деменции. А регулярное общение с внуками — важный ресурс для сохранения ясности ума и жизненной активности в пожилом возрасте.

Ранее ученые установили, что правильное питание может стать мощным оружием в борьбе с деменцией. Рацион, богатый овощами, рыбой и цельными злаками, снижает риск болезни на 28 процентов.

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