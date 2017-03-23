В Лондоне отказались от установки гигантской молнии в честь Дэвида Боуи

Статуя гигантской красно-синей молнии, которая должна была стать мемориалом британского музыканта Дэвида Боуи, не будет установлена в Лондоне. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает Fact.

Скульптуру планировалось возвести в Брикстоне, одном из южных районов английской столицы. Инициатива принадлежала поклонникам Боуи.

Проект конструкции разработали дизайнеры компании This Ain't Rock'n'Roll.

На изготовление памятника необходимо было собрать около миллиона долларов. Организаторы пытались получить нужную сумму с помощью краудфандинга, однако им это не удалось.

Фанаты исполнителя, по их словам, «все еще решительно настроены почтить память Дэвида Боуи в Брикстоне с помощью интересного и подходящего публичного арт-объекта».

Красно-синяя молния — атрибут одного из сценических образов Боуи, Зигги Стардаста. В макияже с зигзагом на лице музыкант предстал, в частности, на обложке альбома Aladdin Sane.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar.