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13:02, 9 июля 2026Ценности

Блогерша показала преображение от стилиста за 760 тысяч рублей и возмутила зрителей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @gina.knox / TikTok

Блогерша Джина Нокс из США показала преображение от стилиста за сотни тысяч рублей и возмутила зрителей. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале девушка продемонстрировала, как одевалась сама. Она предстала перед камерой в нескольких облегающих джинсах с дырами и в розовых и в черно-белую клетку брюках, в которые заправляла рубашки и футболки. Также юзерша примерила серебристое макси-платье с пайетками в сочетании с ярко-зеленой шубой и черную юбку с цветочным принтом.

Затем Нокс запечатлела обновленный гардероб в нейтральных оттенках. Он включал в себя черные и серые асимметричные брюки, голубые рубашки, белый костюм с мешковатыми штанами, а также аксессуары и украшения. Автор поста отметила, что заплатила стилисту 10 тысяч долларов (примерно 760 тысяч рублей). При этом в данную сумму не входила стоимость одежды.

Ролик набрал 1,4 миллиона просмотров. «Мне больше нравятся наряды "до"», «ChatGPT мог бы сделать это бесплатно!», «Ты рада выглядеть неряшливо?», «Убрали все цвета из вашего гардероба», «Я бы за это и 20 центов не заплатила», «Ты могла просто открыть Pinterest», «10 тысяч? За ЭТО?» — заявили пользователи.

Ранее в июле пенсионерка Елена Казакова из России показала преображение после измены мужа и вызвала ажиотаж в сети.

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