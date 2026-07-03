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09:31, 3 июля 2026Ценности

Пенсионерка из России показала преображение после измены мужа и вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @elena_ardit

Пенсионерка Елена Казакова из России показала преображение после измены мужа и вызвала ажиотаж в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале 60-летняя женщина продемонстрировала, как выглядела пять лет назад, когда ее предал супруг. Она предстала перед камерой в бра-топе и трусах, при этом ее фигура оказалась неспортивной.

Затем Казакова запечатлела, как изменилась. Так, она позировала в черном бикини с развитыми мышцами по всему телу. «Я победила не возраст.
Я победила свои сомнения», — указала в подписи автор публикации.

Зрители оставили под роликом более 700 комментариев, восхитившись новой внешностью женщины. «Вот это я понимаю, сила воли!», «Вы очень-очень крутая», «Это прямо космос!», «У меня челюсть отпала! Вы мощь», «Обалдеть просто. Шок. Какая вы крутая и какое тело! Браво, восторг, восхищение», — выразили эмоции юзеры.

Известно, что в настоящее время россиянка делится с другими секретами питания и тренировок.

В июне в сети восхитились уволенной из театра из-за возраста российской актрисой Екатериной Волковой в откровенном виде.

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