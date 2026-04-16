05:15, 16 апреля 2026

В сети восхитились уволенной из-за возраста российской актрисой в купальнике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @volkovihome

В сети восхитились уволенной из театра из-за возраста российской актрисой Екатериной Волковой в откровенном наряде. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя звезда сериала «Воронины», исполнившая роль Веры Ворониной, снялась в спа-отеле на Камчатке во время гастролей. Она предстала на одном из кадров у бассейна под открытым небом. Артистка позировала в полный рост в слитном черном купальнике с прозрачными вставками. В свою очередь, на другом фото она продемонстрировала лицо крупным планом.

«Так и запишем: Волкова, которую преждевременно отправили на пенсию, публикует фото в купальнике с базы отдыха на Камчатке», — указала в подписи автор публикации.

Поклонники высказались о внешности знаменитости в комментариях. «Какая пенсия, всего-то 27, на фото же видно. Так и запишем: 27-летняя Волкова на отдыхе», «Слишком красивая пенсионерка», «Вы невероятно шикарны и роскошны! Красота, обаяние, фигура — дух захватывает», «Можно все на пенсии будем выглядеть так офигенно!» — заявили фанаты.

Ранее в апреле Екатерина Волкова сообщила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста.

    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Названы неожиданные нюансы кроссовера Geely

    Россиян предупредили об опасном типе Telegram-ботов

    Россиянин описал женщин в сауне Германии словами «все сняли и залезли сверху»

    В Москве появится новый пешеходный мост

    В США заявили об «ужасе» из-за новых ударов по Ирану

    Аллергикам назвали способы облегчить период цветения

    Командир ВСУ каждый месяц забирал деньги у солдат

    В результате атаки ВСУ на Туапсе погибли два ребенка

    Все новости
