Звезду «Ворониных» уволили из театра из-за возраста

Екатерина Волкова заявила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста

Актриса Екатерина Волкова, наиболее известная по сериалу «Воронины», сообщила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Артистка призналась, что в марте художественный руководитель учреждения решил прекратить сотрудничество по нескольким причинам. Одним из поводов стал отказ Волковой работать в старых проектах, которые ей не нравятся.

«Причина вторая: я старая. Сюзанне в "Фигаро" — 18, Элизе в "Пигмалионе" около того. А мне — 44», — заявила актриса. По словам Волковой, худрук театра добавил, что в репертуаре больше нет ролей для нее.

Артистка подчеркнула, что считает такие заявления низкими и некрасивыми. «Ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая», — написала она, добавив, что после увольнения для нее уже «открылись другие двери».

