Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:17, 10 апреля 2026Культура

Звезду «Ворониных» уволили из театра из-за возраста

Екатерина Волкова заявила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста
Ольга Коровина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актриса Екатерина Волкова, наиболее известная по сериалу «Воронины», сообщила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Артистка призналась, что в марте художественный руководитель учреждения решил прекратить сотрудничество по нескольким причинам. Одним из поводов стал отказ Волковой работать в старых проектах, которые ей не нравятся.

«Причина вторая: я старая. Сюзанне в "Фигаро" — 18, Элизе в "Пигмалионе" около того. А мне — 44», — заявила актриса. По словам Волковой, худрук театра добавил, что в репертуаре больше нет ролей для нее.

Артистка подчеркнула, что считает такие заявления низкими и некрасивыми. «Ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая», — написала она, добавив, что после увольнения для нее уже «открылись другие двери».

Ранее Волкова объявила о начале ремонта в квартире, купленной для 14-летней дочери. Артистка поделилась с поклонниками фото готового дизайн-проекта жилья и попросила пожелать их семье удачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok