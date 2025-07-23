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00:17, 24 июля 2025Экономика

Звезда «Ворониных» рассказала о начале ремонта в квартире 14-летней дочери

Актриса Екатерина Волкова объявила о начале ремонта в квартире 14-летней дочери
Полина Кислицына (Редактор)
Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», объявила о начале ремонта в квартире, купленной для 14-летней дочери. Об этом она сообщила подписчикам в своем Telegram-канале.

Артистка поделилась с поклонниками фото готового дизайн-проекта жилья, выполненного в молочном, бежевом, светло-коричневом и сером оттенках. «Мы вступаем на эту муторную дорогу судьбы, а точнее — ремонта. Наша семья любит минимализм. Так как в нашем доме преобладают довольно темные, но тоже пастельные оттенки, пришли к общему мнению, что квартира должна быть, наоборот, в светлых тонах. А тем более — квартира девочки», — высказала свое мнение Волкова. Она попросила подписчиков поделиться своими предпочтениями в дизайне интерьеров, чтобы вдохновиться их идеями, а также пожелать их семье удачи, чтобы у них получилось «не сойти с ума во время ремонта и воплотить все так же чисто, как в визуализациях».

Ранее стало известно, что подмосковный участок актрисы Екатерины Волковой затопило после мощных ливней. От удара стихии пострадали газон возле дома звезды и одна из комнат, окно в которой не закрыли во время дождя.

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