Участок звезды «Ворониных» затопило после мощных ливней

Участок актрисы Екатерины Волковой затопило после мощных ливней

Подмосковный участок актрисы Екатерины Волковой, известной по роли в сериале «Воронины», затопило после мощных ливней. Запись, которой звезда поделилась с поклонниками, опубликовал журнал Hello.

На видео, снятом артисткой, можно заметить, что из-за непогоды залило часть газона на придомовой территории, в результате чего тот больше стал похож на болото. Кроме того, по словам Екатерины, в одной из комнат, где не было закрыто окно, вода размыла краску на стенах.

«Там [на газоне] лягушки заведутся! И, похоже, течет крыша в мангальной. Утро. А неделя только началась», — с иронией отметила актриса. Позднее в кадре появился ее муж, одетый в ярко-сиреневый дождевик, который вышел откачать воду с газона. «Надо откачать болотце. Главное, чтобы еще колодцы не затопило. Если затопит, то у нас мебель на веранде всплывет», — рассказала Волкова. В конце видео она, смеясь, отметила, что ее муж в дождевике напоминает ей маньяка, пожелала ему удачи с устранением последствий ливня и отправилась на репетицию.

Ранее стало известно, что в Москве из-за сильных дождей затопило торговый центр. Речь идет о «Кунцево Плаза» на западе столицы.