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17:11, 7 июля 2026Россия

Вассерман назвал трагической ошибкой отмену домашних заданий в первом классе

Депутат Вассерман: Отмена домашних заданий в первом классе — трагическая ошибка
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман назвал трагической ошибкой решение Минпросвещения освободить российских первоклассников от домашних заданий. Об этом он сказал в комментарии газете «Взгляд».

Отмену домашних заданий считаю трагической ошибкой. Ребенок должен уже в первом классе ощутить, что сам отвечает за свою работу, да и за всю свою жизнь. Понятно, первоклассникам стараются помочь родители, но и они должны понимать, что сделать за ребенка могут не все и не всегда

Анатолий Вассермандепутат Госдумы

Член комитета Госдумы по просвещению подчеркнул, что привычка отвечать за собственные действия формируется именно в начале школьного пути, а перекладывание всего объема программы на уроки приведет к «катастрофическому падению качества обучения» независимо от стараний учителей.

Согласно новым правилам, в первом классе больше не будет норматива о суммарном объеме домашней работы продолжительностью до одного часа по всем предметам. В Минпросвещения пояснили, что изменения направлены на снижение стресса у младших школьников и их более мягкую адаптацию к учебному процессу.

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