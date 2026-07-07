Милли Бобби Браун ответила на критику внешности в новом фильме

Актриса Милли Бобби Браун ответила на критику наращенных ногтей в фильме «Энола Холмс»

Британская актриса Милли Бобби Браун ответила на критику внешности в новой части фильма «Энола Холмс» про сестру Шерлока Холмса. Своими переживаниями на данную тему она поделилась в интервью телеканалу BBC, фрагмент которого опубликован в TikTok.

Во время беседы журналистка напомнила звезде о негативных комментариях пользователей сети. Тогда зрители обратили внимание в тизере на то, что некоторые детали ее образа не соответствуют периоду, в котором происходит действие киноленты. Обсуждению подверглись наращенные ногти с гелевым покрытием у артистки.

Браун, в свою очередь, назвала претензии юзеров неоправданными. Она заявила, что им следует научиться оценивать кино в целом. По ее словам, она, как зритель, не зацикливается на деталях. «Какой же мрачный и скучный интернет. Я люблю хороший маникюр и Энола тоже. Критика в интернете в наши дни меня уже не удивляет. Я давно через это прошла», — отметила знаменитость.

В декабре прошлого года Милли Бобби Браун также обругали из-за внешности в новом сезоне популярного сериала «Очень странные дела».