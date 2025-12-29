Звезду сериала «Очень странные дела» обругали в сети из-за внешности в новом сезоне

Фанаты обругали британскую актрису и модель Милли Бобби Браун из-за внешности в новом сезоне популярного сериала «Очень странные дела». Соответствующие комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась снимком спустя четыре дня после выхода второй серии пятого сезона. На нем она предстала в черной майке и без макияжа. При этом ее волосы были уложены в гладкий пучок.

Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешность актрисы. По их мнению, она прибегла к филлерам и ботоксу и теперь выглядит старше своего возраста. «Ботокс и наполнители в губах меня разочаровали», «Почему в этом сезоне твоя харизма стала как у двери?», «Ботокс тебя испортил», «Ботокс и актерская карьера — вещи, которые друг с другом не сочетаются», «Что ты сделала со своим лицом? Почему ты пытаешься выглядеть как 45-летняя женщина?», «Оставь свою внешность в покое», — высказывались пользователи сети.

