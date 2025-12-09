Звезда «Очень странных дел» в прозрачном наряде пришла на шоу

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун в откровенном наряде пришла на передачу The Tonight Show с ведущим Джимми Фэллоном. Соответствующий фрагмент доступен на YouTube.

21-летняя звезда сериала «Очень странные дела» появилась на шоу в прозрачном черном комбинезоне в сетку. Оформленный глубоким декольте предмет гардероба облегал фигуру артистки, при этом сквозь него просвечивало нижнее белье.

В то же время знаменитость надела остроносые туфли на шпильках и кожаный пояс, распустила волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

В июле Милли Бобби Браун опубликовала откровенное фото с пляжного отдыха.