Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:14, 9 декабря 2025Ценности

Звезда «Очень странных дел» в прозрачном наряде пришла на шоу

Актриса Милли Бобби Браун в откровенном наряде пришла на The Tonight Show
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун в откровенном наряде пришла на передачу The Tonight Show с ведущим Джимми Фэллоном. Соответствующий фрагмент доступен на YouTube.

21-летняя звезда сериала «Очень странные дела» появилась на шоу в прозрачном черном комбинезоне в сетку. Оформленный глубоким декольте предмет гардероба облегал фигуру артистки, при этом сквозь него просвечивало нижнее белье.

В то же время знаменитость надела остроносые туфли на шпильках и кожаный пояс, распустила волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

В июле Милли Бобби Браун опубликовала откровенное фото с пляжного отдыха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Инженер упал с самолета на бетонный пол в аэропорту Европы

    Кэти Перри выступила на сцене в оголяющих тело доспехах

    Больше половины Киева осталось без электричества

    У принца Гарри заподозрили проблемы с деньгами

    Четвертый за день БПЛА сбили на подлете к Москве

    В российском регионе впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом

    Пропавшую 33-летнюю модель нашли в Москве в тяжелом состоянии

    Известная российская журналистка назвала Якубовича «серьезным напряженным дедом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok