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01:05, 2 июля 2025Ценности

Звезда «Очень странных дел» опубликовала фото в крошечном бикини

Актриса Милли Бобби Браун опубликовала фото в крошечном бикини
Мария Винар

Фото: @milliebobbybrown

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун опубликовала откровенное фото с пляжного отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» предстала на размещенных кадрах в бикини, который включал в себя крошечный бюстгальтер с синими узорами и плавки с тонкими завязками на талии. Кроме того, знаменитость примерила солнцезащитные очки, собрала волосы в пучок и завершила образ золотыми круглыми серьгами. Она позировала перед камерой и демонстрировала загорелую фигуру с разных ракурсов.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Икона», «Ты потрясающая», «Ты очень красивая», «Отлично выглядишь», «Чертовски хороша», — высказывались они.

В апреле Милли Бобби Браун показала кадры с откровенной съемки для собственного модного бренда Florence by Mills Fashion.

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