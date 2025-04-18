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12:47, 18 апреля 2025Ценности

Звезда «Очень странных дел» показала откровенное декольте на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: florencebymillsfashion.com

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун показала кадры с откровенной съемки для собственного модного бренда Florence by Mills Fashion. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» попозировала перед камерой в костюме розового цвета, состоящем из укороченного лонгслива и шорт с высокой посадкой. При этом верхняя часть наряда оказалась оформлена глубоким декольте, которое подчеркивало грудь девушки.

Кроме того, к своему образу знаменитость подобрала бежевые открытые туфли, солнцезащитные очки в розовой оправе, а также шелковый платок, который повязала на голову. В качестве украшений она выбрала золотую цепь с подвеской.

Ранее сообщалось, что Милли Бобби Браун похвасталась фигурой в крошечном бикини.

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