Звезда «Очень странных дел» показала фото в крошечном купальнике

21-летняя актриса Милли Бобби Браун показала фото в крошечном купальнике

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун показала откровенное фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 21-летняя звезда телесериала «Очень странные дела» запечатлена на фоне пляжа. На ней красный раздельный купальник, оформленный абстрактным принтом. При этом видно, что бикини состоит из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими лямками.

Поклонники оценили фигуру знаменитости в комментариях под постом. «Ты потрясающая», «Королева», «Очаровательная девушка», «Как прекрасно», «Шикарная», — высказывались они.

В марте стало известно, что Милли Бобби Браун вновь кардинально сменила имидж.