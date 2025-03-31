Звезда «Очень странных дел» вновь кардинально сменила имидж

Британская актриса Милли Бобби Браун поделилась видео с каре

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун вновь кардинально сменила имидж. На соответствующую публикацию в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание People.

21-летняя звезда телесериала «Очень странные дела» поделилась видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором прорекламировала новый спрей для волос из ассортимента собственного бренда косметики Florence by Mills. На размещенных кадрах знаменитость предстала в белом свитшоте и со стрижкой каре. Затем она взяла в руки средство и распылила его на мокрые пряди.

Ранее сообщалось, что Милли Бобби Браун пришла на премьеру фильма «Электрический штат» и вызвала споры в сети. Тогда актриса появилась на красной дорожке с длинными светлыми волосами и в откровенном платье.