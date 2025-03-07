Внешность звезды «Очень странных дел» вновь подверглась спорам в сети

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун пришла на премьеру фильма «Электрический штат» и вновь вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Page Six.

21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» посетила красную дорожку в облегающем красном платье, оформленном частично обнажающим грудь декольте и пайетками. На размещенных кадрах видно, что визажисты подвели ее глаза черным карандашом и нанесли на губы красную помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежную прическу.

Читатели портала удивились внешности знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях. «Она покрасила волосы, чтобы выглядеть более гламурно, но это не сработало», «Ей нужно трезво оценить свою внешность. Если она хочет позиционировать себя как свежую, привлекательную, убедительную, модную для своего возраста личность, то ей нужно нанять хорошего стилиста», «Она же ребенок. Слишком много макияжа», «Красиво!», «Мне не очень нравится это платье, но она все равно прекрасна», «Она выглядит на свой возраст», — писали они.

Ранее сообщалось, что Милли Бобби Браун снялась с естественной внешностью.