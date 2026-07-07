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17:16, 7 июля 2026Россия

Воевавший в Афганистане россиянин к 60 годам оказался на СВО

RT: Россиянин к 60 годам оказался на СВО после 40 лет работы в горячих точках
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россиянин к 60 годам оказался в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после 40 лет работы в горячих точках — в частности, он воевал в Афганистане. Историю бойца с позывным Бабушка публикует RT.

По данным издания, мужчина ушел добровольцем защищать Донбасс еще в 2014 году в должности замначальника разведки артиллерии. Он участвовал в Иловайской и Дебальцевской операциях 2014 и 2015 годов, а также в боях у Саур-Могилы в Горловском районе Донецкой народной республики (ДНР), корректируя огонь артиллерии изнутри стелы комплекса.

Бабушка рассказывает, что в молодости мечтал о военной карьере, но из-за зрения его не взяли в военное училище. Впоследствии он все же прошел подготовку в Минобороны и стал инструктором по тактике специальной огневой подготовки. В 2016-2017 году преподавал на кафедре разведподготовки в высшем военном командном общевойсковом училище.

Сейчас ему 60 лет, и он по-прежнему на передовой — в подразделении «БАРС-37» группировки «Днепр» — обучает солдат в мобильных огневых группах.

«Меня уже давным-давно [могло не быть в живых], но это не моя заслуга, это чья-то недорабортка», — заключил Бабушка.

Ранее сообщалось, что житель Курганской области Алексей Новоселов ушел на СВО после 30 лет церковного служения. В 2023 году россиянин получил неутешительный прогноз врачей из-за тяжелой болезни и, поговорив с женой по душам, принял решение успеть принести пользу на фронте.

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