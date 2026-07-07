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17:30, 7 июля 2026Интернет и СМИ

Симоньян заявила о нелюбви к «мемасикам»

Глава RT Маргарита Симоньян заявила, что не любит, когда ей шлют мемы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что не любит получать мемы. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Я вообще не люблю, когда мне шлют мемасики, но этот не могла пропустить», — написала она и опубликовала мем с подписью: «Из всего курса школьной математики мне в жизни пригодилась только одна фраза: "Что и требовалось доказать!"»

Ранее Симоньян рассказала, как вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым искала жареную саранчу в Китае. Она вспомнила, что это произошло 12 лет назад во время визита главы государства Владимира Путина в Китай.

До этого глава RT отреагировала на обвинения в том, что она увела режиссера Тиграна Кеосаяна из семьи. Журналистка пожелала здоровья девушке, задавшей ей вопрос об этом.

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