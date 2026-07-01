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12:31, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Симоньян и Песков искали жареную саранчу ночью в Китае

Главред RT Симоньян рассказала, что искала с Песковым жареную саранчу ночью в Китае
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что искала ночью в Китае жареную саранчу вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Историей она поделилась в интервью для китайского портала «Гуаньча».

Как уточнила Симоньян, это произошло около 12 лет назад во время визита президента России Владимира Путина в Китай. «Уже закончились все мероприятия, и утром нам надо было вылетать, и мы с Дмитрием Песковым (...) ночью пошли искать жареную саранчу. И мы ее нашли в каком-то квартале, в очень простом кафе», — вспомнила она.

Журналистка добавила, что им принесли огромную тарелку с жареной саранчой, и они все съели. Она отметила, что ей очень нравится китайская кухня.

Ранее Симоньян резко высказалась о будущем Украины. По мнению главы RT, Киев испортит отношения со всем миром.

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