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21:27, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Симоньян резко высказалась о будущем Украины

Симоньян: На Украине начнут грызть глотки друг другу, когда разругаются со всем миром
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, высказала мнение о будущем Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее убеждению, страна движется к внутренней дезинтеграции.

Она подчеркнула, что украинская риторика не ограничивается ненавистью к России: «Они ненавидят всех на свете — и самих себя тоже». Симоньян спрогнозировала, что после того, как Киев окончательно испортит отношения со всем остальным миром, начнутся междоусобные столкновения: «Они начнут грызть глотку друг другу».

Она объяснила это тем, что человеконенавистническая идеология не допускает мирного сосуществования с другими — иначе она перестала бы быть таковой.

В качестве примера журналистка привела текущий конфликт между Украиной и Польшей, назвав его «битвой жабы и гадюки», за которой наблюдать весьма интересно. По ее предположению, следующим государством, с которым у Киева возникнут серьезные разногласия, станет Венгрия.

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