Симоньян ответила на вопрос об уводе Кеосаяна из семьи

Главред RT Симоньян пожелала здоровья девушке, спросившей ее об уводе Кеосаяна из семьи

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака, ответила девушке, спросившей у нее об уводе режиссера Тиграна Кеосаяна из семьи. Видео, где она пожелала собеседнице здоровья, журналистка опубликовала в своем Telegram-канале.

«Зачем вы увели мужика из семьи с маленькими детьми (речь идет о предыдущем браке Кеосаяна с актрисой Аленой Хмельницкой — прим. «Ленты.ру»)? В результате его погубили и сами теперь при смерти», — обратилась к Симоньян девушка на книжном фестивале «Красная площадь». При этом она смотрела в экран телефона, когда задавала вопрос.

«Дорогая, дай вам бог здоровья. Мне очень приятно, дорогая, что вы это прочитали, а не сказали. Это говорит о том, что вы так не думаете», — ответила девушке медиаменеджер.

О том, что у Симоньян обнаружили рак, стало известно в сентябре 2025 года. Позднее в том же месяце она сообщила, что ее мужа Кеосаяна не стало. До этого режиссер провел в коме почти девять месяцев.