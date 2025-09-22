Симоньян раскрыла свой диагноз и рассказала о лечении от рака

Перенесшая операцию главред RT Маргарита Симоньян заявила, что у нее рак

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, ранее перенесшая операцию, заявила, что у нее обнаружили рак. Диагноз журналистка раскрыла в своем Telegram-канале.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран (режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, муж Симоньян — прим. «Ленты.ру») по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака», — написала Симоньян.

Высказываясь о лечении от онкологического заболевания, главред RT добавила, что скоро зрители увидят ее в парике. «Будем вместе выбирать, какой [парик] больше подходит», — заключила она.

Ранее Симоньян раскрыла новые подробности о своем состоянии. Журналистка рассказала, что уже находится дома и испытывает боль после хирургического вмешательства.

7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян заявила, что у нее нашли тяжелую болезнь. Медиаменеджер не привела деталей, однако рассказала, что ей сделают операцию в районе груди. В ночь на 9 сентября главред RT сообщила, что ей провели операцию, и поблагодарила тех, кто переживал и молился за нее.