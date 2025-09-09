Интернет и СМИ
01:33, 9 сентября 2025

Симоньян провели операцию

Симоньян заявила, что вышла из наркоза после операции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей провели операцию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку», — заявила медиаменеджер. Она добавила, что теперь все зависит только от Бога.

Ранее Симоньян заявила о диагностированной у нее тяжелой болезни. Она не уточнила, о каком именно диагнозе идет речь, однако раскрыла, что 8 сентября ей предстоит операция на груди. Одной из причин, по которой она решила рассказать о предстоящем хирургическом вмешательстве, Симоньян объяснила желание избежать слухов.

