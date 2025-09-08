Симоньян объяснила слова про предстоящую операцию

Симоньян заявила, что рассказала о предстоящей операции, чтобы избежать слухов

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила решение рассказать публично о предстоящей операции на груди. Об этом она высказалась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», фрагмент выпуска доступен в Telegram.

Одной из причин, по которой она решила заявить об операции, Симоньян назвала желание избежать слухов. «Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду», — добавила главред RT.