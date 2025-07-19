Симоньян поделилась информацией о состоянии Кеосаяна

Симоньян рассказала, что улучшения в состоянии Кеосаяна отсутствуют

Пока не наблюдается никаких улучшений в состоянии режиссера Тиграна Кеосаяна, который находится в коме. Об этом рассказала его жена главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«Есть ли улучшения? Если боитесь сглазить, не отвечайте», — написала одна из подписчиц Симоньян. Журналистка в ответ на это пояснила, что не боится сглаза, ей «просто нечего сказать».

Ранее Симоньян попросила молиться за ее мужа, отметив, что врачи сейчас могут обеспечить Кеосаяну только уход, и они его обеспечивают.