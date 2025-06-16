Симоньян ответила на вопрос о коме Кеосаяна и попросила молиться за него

Глава RT Симоньян попросила молиться за ее мужа Тиграна Кеосаяна

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на вопрос подписчика о том, когда ее муж режиссер Тигран Кеосаян выйдет из комы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться», — отметила Симоньян и поблагодарила тех, кто молится за Кеосаяна.

Ранее глава RT дала один зарок. Она пообещала, что ничего не будет себе покупать, пока Кеосаян не выйдет из комы.

В январе Симоньян заявила, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому. Журналистка рассказала, что у Кеосаяна давно были проблемы с сердцем. В апреле она сообщила, что ее муж стал реагировать на голос и шевелить пальцами.