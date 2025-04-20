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14:47, 20 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян рассказала об улучшении состояния Кеосаяна

Главред RT Симоньян: Кеосаян реагирует на внешние воздействия и сжимает пальцы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Режиссер Тигран Кеосаян реагирует на голос, внешнее воздействие, сжимает пальцы и моргает. Об улучшении состояния мужа в эфире телеканала «Россия» рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Он отвечает. Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой", а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — рассказала медиаменеджер.

Главред RT добавила, что надеется на Бога, что ее муж поправится.

Симоньян рассказала, что хотела поехать в зону специальной военной операции (СВО) из-за клинической смерти Кеосаяна. По ее словам, отказаться от этого решения ей помогло осознание долга перед детьми и родителями.

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