Симоньян рассказала о планах поездки на СВО из-за клинической смерти Кеосаяна

Главред RT Симоньян хотела поехать на СВО из-за клинической смерти Кеосаяна

Главный редактор портала RT Маргарита Симоньян хотела поехать в зону специальной военной операции (СВО) из-за клинической смерти своего мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом она рассказала на телеканале «Россия».

«Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. (...) Мне так будет легче, конечно, меня там "грохнут" на второй день, и полечу встречаться с Господом», — рассказала медиаменеджер.

Главред RT добавила, что отказаться от этого решения ей помогло осознание долга перед детьми и родителями.

Симоньян также рассказала о состоянии Кеосаяна. По ее словам, несмотря на общее плачевное состояние, ее муж подает признаки коммуникации и реагирует на нее.