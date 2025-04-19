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09:35, 19 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян рассказала о плачевном состоянии мужа

Главред RT Симоньян рассказала о плачевном состоянии мужа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Главный редактор портала RT Маргарита Симоньян в слезах на телеканале «Россия» рассказала о плачевном состоянии своего мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна.

«Люди всегда задают себе вопрос: "Почему именно со мной?" А с кем? Теперь вот так: прими и живи», — сказала медиаменеджер.

По ее словам, в молодости она была счастлива с супругом, который всегда ее поддерживал.

В марте Симоньян обратилась к россиянам с просьбой, касающейся Кеосаяна, который находится в коме.

В январе Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому.

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