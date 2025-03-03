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17:07, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Симоньян опубликовала видео с Кеосаяном и обратилась к россиянам с просьбой

Глава RT Симоньян попросила россиян молиться за Кеосаяна, находящегося в коме
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома»

Глава RT, журналистка Маргарита Симоньян обратилась к россиянам с просьбой, касающейся ее супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который находится в коме. Пост об этом она опубликовала в Telegram.

Симоньян разместила видео, посвященное годовщине их с Кеосаяном свадьбы. В ролике запечатлен моменты церемонии бракосочетания и их совместного досуга. Журналистка призналась, что не пересматривает ролик, так как это ей слишком тяжело.

«Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса», — обратилась глава RT с просьбой к читателям.

8 января Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Она рассказала, что у телеведущего давно были проблемы с сердцем. Позднее издание Baza выяснило, что режиссер попал в больницу в конце декабря 2024 года.

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