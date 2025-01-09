Тигран Кеосаян оказался в коме после клинической смерти

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Российский режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Она объяснила, что у ее мужа уже давно серьезные проблемы с сердцем. «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — добавила она.

Издание Baza выяснило, что 59-летний кинематографист и телеведущий попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

В 2008 году он был госпитализирован в предынфарктном состоянии и перенес операцию на сердце. В 2010-м Кеосаян перенес еще один инфаркт.

Тигран Кеосаян известен фильмами «Заяц над бездной», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый».