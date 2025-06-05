Симоньян призналась, что дала зарок ничего себе не покупать, пока Кеосаян в коме

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян дала один зарок, связанный с ее супругом, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, который находится в коме. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я дала зарок не покупать лично себе ничего, кроме лекарств и нужной для эфира косметики, пока Тигран не вернется домой. Так что хожу в том, что есть дома», — сообщила журналистка.

Ранее Симоньян отреагировала на критику своего стиля. Она заявила, что носит то, что любит ее супруг. Главред СМИ призналась, что не готова к неконструктивным комментариям относительно ее образа.

До этого глава RT рассказала, что Кеосаян реагирует на голос. Она уточнила, что находящийся в коме режиссер открывает рот и шевелит руками.

В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому. По словам журналистки, у ведущего были давние проблемы с сердцем.