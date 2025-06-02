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10:53, 2 июня 2025Ценности

Симоньян отреагировала на критику лосин фразой «ношу то, что любил мой муж»

Симоньян отреагировала на критику лосин фразой «ношу то, что любил мой муж»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на фразы критиков по поводу ее стиля. Пост появился в личном Telegram-канале знаменитости.

Журналистка сходила на инклюзивный детский спектакль «Буратино и золотой ключик» в черных лосинах и кожаной куртке синего цвета, надев также лонгслив и кеды на высокой платформе. После этого один из подписчиков обругал образ телезвезды. «Лосины, конечно, жесть», — говорится в комментарии.

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Симоньян ответила пользователю, отметив, что продолжает носить привычную и удобную одежду. По словам журналистки, она долгое время не выходила на связь из-за болезни супруга Тиграна Кеосаяна, однако более не намерена терпеть негативные высказывания со стороны недоброжелателей. «Я ношу то, что носила всегда, то, что любил и любит мой муж», — уточнила она.

У меня больше нет, как раньше, сил читать хамоватые диалоги о моих декольте, помаде и прочем. И точно нет сил покупать себе новый гардероб, который устроил бы всех. (...) У меня нет сил на конфликты. Я и раньше-то их не переносила, а теперь и подавно. Поэтому если не можете удержаться, то, пожалуйста, уйдите

Маргарита Симоньян

В заключение Симоньян также поблагодарила подписчиков за поддержку.

8 января Симоньян рассказала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Она отметила, что у ее мужа давно были проблемы с сердцем.

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