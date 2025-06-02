Симоньян отреагировала на критику лосин фразой «ношу то, что любил мой муж»

Симоньян отреагировала на критику лосин фразой «ношу то, что любил мой муж»

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на фразы критиков по поводу ее стиля. Пост появился в личном Telegram-канале знаменитости.

Журналистка сходила на инклюзивный детский спектакль «Буратино и золотой ключик» в черных лосинах и кожаной куртке синего цвета, надев также лонгслив и кеды на высокой платформе. После этого один из подписчиков обругал образ телезвезды. «Лосины, конечно, жесть», — говорится в комментарии.

Симоньян ответила пользователю, отметив, что продолжает носить привычную и удобную одежду. По словам журналистки, она долгое время не выходила на связь из-за болезни супруга Тиграна Кеосаяна, однако более не намерена терпеть негативные высказывания со стороны недоброжелателей. «Я ношу то, что носила всегда, то, что любил и любит мой муж», — уточнила она.

У меня больше нет, как раньше, сил читать хамоватые диалоги о моих декольте, помаде и прочем. И точно нет сил покупать себе новый гардероб, который устроил бы всех. (...) У меня нет сил на конфликты. Я и раньше-то их не переносила, а теперь и подавно. Поэтому если не можете удержаться, то, пожалуйста, уйдите Маргарита Симоньян

В заключение Симоньян также поблагодарила подписчиков за поддержку.

8 января Симоньян рассказала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Она отметила, что у ее мужа давно были проблемы с сердцем.