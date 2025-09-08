Симоньян рассказала, что у нее выявили «страшную, тяжелую болезнь». Сегодня ей предстоит операция в районе сердца

Маргарита Симоньян рассказала в эфире о тяжелом диагнозе и предстоящей операции

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что у нее выявили тяжелое заболевание. Журналистке предстоит операция.

Как говорят у нас в России, «пришла беда — отворяй ворота». Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы Маргарита Симоньян главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Заявление журналистка сделала накануне, 7 сентября, в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». На программу она пришла с врученным ей патриархом Кириллом орденом равноапостольной княгини Ольги III степени на груди. «За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — поделилась Симоньян.

Она добавила, что патриарх назвал ее воином, именно поэтому она решилась прийти в эфир и пресечь все возможные слухи, самой рассказав правду. Симоньян напомнила, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл между тем назвал работу журналистки на посту главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT ярким примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию. «Эту матушку очень многие знают. Борется и за Родину, и за Церковь», — сказал он.

Симоньян рассказала, что узнала о диагнозе поздно и случайно

Журналистка между тем говорила о проблемах со здоровьем и ранее. По словам Симоньян, из-за отсутствия левой сонной артерии — аномалии, которая у нее с рождения — у нее часто бывает низкое давление. «Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая. И энергии никакой нет, к сожалению», — поделилась главред RT.

О врожденной аномалии Симоньян сообщала в апреле. Она узнала о своем диагнозе очень поздно и совершенно случайно, проходя плановый медосмотр в 30 лет. Большинство врачей и академиков не верили в медицинскую возможность здоровой жизни человека без кровеносного канала, но они не смогли его обнаружить в теле Симоньян.

В начале января ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому. Врачи оценивали состояние режиссера как крайне тяжелое. Симоньян рассказала, что у Кеосаяна до комы были проблемы с сердцем, из-за чего врачи советовали ему проходить по 10 тысяч шагов каждый день. В апреле журналистка говорила, что Кеосаян реагирует на голос, внешнее воздействие, сжимает пальцы и моргает.