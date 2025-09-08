Интернет и СМИ
Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни и предстоящей операции

Симоньян рассказала, что у нее диагностировали тяжелое заболевание
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что врачи диагностировали у нее тяжелое заболевание. По словам журналистки, завтра, 8 сентября, ей проведут операцию. Об этом она сообщила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. <…> За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция», — поделилась Симоньян.

Она отметила, что вышла в эфир, невзирая на состояние здоровья, чтобы выразить поддержку семьям, чьи близкие находятся на фронте. Кроме того, журналистка напомнила, что ее муж Тигран Кеосаян находится в коме уже девятый месяц. «Как говорят у нас в России, "пришла беда — отворяй ворота". Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы», — подытожила Симоньян.

Ранее Симоньян попросила молиться за ее мужа.

