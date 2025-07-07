Симоньян рассказала о проблемах со здоровьем

Симоньян заявила о проблемах с сосудами из-за отсутствия левой сонной артерии

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о проблемах с сосудами. О здоровье журналистка высказалась в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, из-за отсутствия левой сонной артерии — аномалии, которая у нее с рождения — у нее часто бывает низкое давление. «Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая. И энергии никакой нет, к сожалению», — написала главред RT.

О врожденной аномалии Симоньян сообщила в апреле. Как отметила медиаменеджер, она узнала о своем диагнозе очень поздно и совершенно случайно, проходя плановый медосмотр в 30 лет.

Перед этим главред RT призналась, что хотела поехать в зону спецоперации из-за клинической смерти своего мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. По словам Симоньян, она отказалась от этого решения из-за осознания долга перед детьми и родителями.