Симоньян рассказала о врожденной патологии

Главред RT Симоньян: У меня с рождения нет левой сонной артерии

У главного редактора RT Маргариты Симоньян с рождения нет левой сонной артерии. О врожденной патологии медиаменеджер рассказала в эфире телеканала «Россия».

«У меня нет левой сонной артерии с рождения. Я узнала об этом случайно в 30 лет на чекапе. Профессора, академики и прочие врачи, у которых я по этому поводу была, они все начинают с того, что "подождите, так не бывает, найдем". И не находят, потому что ее нет и никогда не было», — рассказала Симоньян.

Главред RT добавила, что это никак не влияет на качество ее жизни.

Симоньян рассказала, что хотела поехать в зону специальной военной операции (СВО) из-за клинической смерти ее мужа Тиграна Кеосаяна. По ее словам, отказаться от этого решения ей помогло осознание долга перед детьми и родителями.