«Мозгу не хватало энергии». Россияне начали бодрить митохондрии. Они верят, что это защищает от усталости и старости

Онколог Романов: Бытового способа воздействия на ДНК митохондрий нет

Любители здорового образа жизни обнаружили новую причину всех болезней и универсальный способ от них избавиться. Уставшие митохондрии, нарушенный цикл Кребса, исчезнувший АТФ и другие малопонятные сущности стали новыми подозреваемыми в возникновении хронической усталости, лишнего веса, раннего старения и даже рака. Что на самом деле известно о митохондриях, от чего они устают и что нужно делать, чтобы их взбодрить, выясняла «Лента.ру».

«Постоянное ощущение усталости»

«Он не понимал, что с ним происходит. Раньше был энергичным, все успевал, мог концентрироваться часами. А сейчас словно туман в голове и постоянное ощущение усталости. Посмотрели анализы и генетику: митохондрии просели, мутация в гене MTHFR, высокий гомоцистеин и замедленная детоксикация. Его мозгу буквально не хватало ресурса для нормальной работы», — такие «истории болезни» можно найти на страницах в соцсетях.

Их ведут люди, которые называют себя врачами. За цену, которая составляет больше половины МРОТ, они готовы дать детальные и персонализированные рекомендации о том, как питаться, заниматься спортом и какие добавки принимать, чтобы повысить ресурс организма. К примеру, в этом случае за 12,9 тысячи рублей мужчине назначили коктейль из БАДов, благодаря которому утомленные митохондрии наконец взбодрились и вернули своему владельцу утраченные жизненные силы.

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В интернете подобных специалистов и клиник, обещающих пробудить митохондрии, огромное количество. Если верить их рекламе, уставшие митохондрии виновны не только в хроническом упадке сил. Из-за них ускоряется старение, возникают проблемы с зачатием и лишним весом, появляются хронические заболевания внутренних органов, а еще повышается риск рака и деменции. Одним словом, они абсолютно уверены: бодрить митохондрии — это не прихоть, а жизненная необходимость.

Что такое митохондрии? Митохондрии — это напоминающие по форме сосиску органеллы, находящиеся внутри клеток. Считается, что миллиарды лет назад они были отдельными бактериями. Затем их поглотили другие одноклеточные, но не уничтожили, а позволили им жить внутри себя. Вероятно, этот симбиоз в дальнейшем привел к появлению сложных биологических организмов, которые сегодня населяют планету. В поддержку этой теории обычно приводят тот факт, что митохондрии имеют собственный генетический набор, отличный от основного ДНК. Наследование этих генов всегда происходит только по материнской линии. Отсюда возникла еще одна любопытная теория: все люди произошли от одной женщины — так называемой митохондриальной Евы, которая жила 150-200 миллионов лет назад в Африке.

Электростанции в клетках

Интерес к митохондриям возник не сегодня, эту тему обсуждают с разной степенью активности около 20 лет. Одним из первых, кто стал нести в широкие массы информацию о митохондриях, был британский биохимик Ник Лейн. Он сравнивал работу митохондрий с электричеством, которое питает компьютер.

На жестком диске может храниться масса ценной информации, но она бесполезна, если вытащить вилку из розетки. Примерно та же картина с митохондриями: человеческая ДНК хранит огромное количество данных, но для ее активации нужна энергия, источником которой как раз и являются митохондрии, утверждал Лейн

Терапевт, кардиолог, пульмонолог и главный врач медицинского центра «UNI Клиник» Мария Уянаева согласилась с тем, что роль митохондрий в работе организма огромна. Они участвуют во множестве процессов, в метаболическом синтезе гормонов, нейромедиаторов, в процессах окислительного стресса и регулировании клеточной гибели. Но самая известная их функция — это преобразование пищи и кислорода в энергию, а если быть точным — в аденозинтрифосфат (АТФ), который является топливом для всех процессов, происходящих в клетках. Простая логика подсказывает: чем эффективнее митохондрии, тем энергичнее и здоровее человек.

В реальности это не совсем так. Вместе с энергией митохондрии производят активные формы кислорода (АФК), которые связаны с окислительным стрессом и воспалением. В норме АТФ и АФК находятся в балансе, но если он нарушается, к примеру, из-за мутации генов митохондрий или из-за естественных процессов старения, то могут появляться самые разнообразные проблемы со здоровьем — от усталости и инсулинорезистентности до диабета, болезней сердца и слепоты.

Как определить «вялые митохондрии» и что с этим делать

Дисфункцию митохондрий можно определить с помощью биохимического анализа крови. Уянаева рассказала, что для этого оценивают активность ферментов дыхательной цепи и уровень лактата. Кроме того, есть комплексные анализы, которые изучают функциональное состояние митохондрий, и генетические исследования.

Правда, делать эти тесты всем нет никакой необходимости, так как методов воздействия на митохондрии известно совсем немного. Например, не существует лекарств от болезней, вызванных мутациями в генах митохондрий. С возрастными изменениями дела обстоят не лучше. Часто для этой цели рекомендуют добавку коэнзима Q10 или производный от него MitoQ. В теории эти антиоксиданты защищают митохондрии, борются с окислительным стрессом и даже уменьшают пагубное воздействие курения.

Но это лишь предположения, не подтвержденные исследованиями. На практике опыты проводились лишь на крысах или на небольших группах добровольцев, поэтому воспринимать их результаты всерьез нельзя

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Что касается заявлений, что митохондрии нужно «бодрить», «пробудить» или «растормошить», то они и вовсе выглядят сомнительными. Врач-онколог Денис Романов, заместитель генерального директора сети клиник «Евроонко» по научной деятельности, считает, что даже в теории подобный процесс трудно себе представить. «Наш организм скроен очень мудро в том числе для того, чтобы быть высокоустойчивым к факторам внешнего мира, поэтому воздействие на него на уровне органелл представляется недостижимым», — заявил врач.

У нас нет способов «бытового» воздействия на ДНК митохондрий, а значит, защита их генома от поломок за счет образа жизни или каких-либо препаратов не представляется возможной Денис Романов врач-онколог

Митохондрии и лечение рака

Зато митохондрии способны участвовать в развитии и росте опухолей. Романов рассказал, что были проведены опыты, которые показали, что при удалении митохондрий из раковых клеток замедлялся их рост и снижалась злокачественность. Подтвердилась и обратная картина, когда мутации в ДНК митохондрий помогали клеткам рака лучше адаптироваться к условиям окружающей среды.

Онколог утверждает, что эту особенность митохондрий сейчас активно изучают, чтобы понять, как это может быть полезным в лечении онкологических заболеваний. Например, метод фотодинамической терапии, то есть лечение светом, воздействует на митохондрии. Также исследуются наночастицы, которые смогут доставлять лекарства непосредственно в митохондрии раковых клеток.

«Пока это можно считать лишь перспективным направлением науки, а не практическим методом медицины. С углублением наших знаний мы будем совершенствовать возможности лечения онкологических заболеваний. Стоит полагать, что частично эти возможности будут основаны и на умении воздействовать на митохондрии», — рассказал Романов.

Что можно сделать для митохондрий?

Хотя доказанных методов воздействия на митохондрии не так много, все же кое-что для них сделать можно. Наиболее известным и изученным методом является спорт. Профессор медицинского факультета Колорадо в США Иньиго Сан Мильян считает, что тренировки средней интенсивности как нельзя лучше подходят для улучшения работы митохондрий.

Он даже описал идеальный темп физической активности: «Достаточно медленно, чтобы поддерживать разговор, но достаточно быстро, чтобы этот разговор не был слишком бойким».

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Надо сказать, что многие коллеги Сан Мильяна с ним не согласны. Они считают, что для пользы митохондрий нужно тренироваться намного интенсивнее.

Однако кое в чем эксперты все же сходятся: польза для здоровья, а заодно и для митохондрий достигается, если заниматься регулярно, а не от случая к случаю

Другие способы поддержать и «взбодрить» митохондрии тоже не похожи на волшебное лекарство от всех болезней. Они один в один дублируют обычные рекомендации по здоровому образу жизни: правильно питаться, избегать хронического стресса и отказаться от вредных привычек. К этому Уянаева добавила, что очень важно спать по семь-девять часов в сутки, так как именно во время сна происходит восстановление и удаление «поломанных» митохондрий.

Биологически активные добавки, которые некоторые люди принимают по советам из интернета ради бодрости митохондрий, иногда действительно могут иметь положительное действие, уточнила доктор. Однако принимать их нужно исключительно после консультации с врачом.