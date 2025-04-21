Симоньян раскрыла одну рекомендацию врачей Кеосаяну до комы

Симоньян заявила, что врачи рекомендовали Кеосаяну ходить 10 тысяч шагов в день

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, какую рекомендацию врачей ее супруг — режиссер Тигран Кеосаян получил до того, как впал в кому. Подробности она раскрыла в выпуске программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», доступном на платформе «Смотрим».

Симоньян рассказала, что у Кеосаяна до комы были проблемы с сердцем, из-за чего врачи советовали ему проходить по 10 тысяч шагов каждый день.

По словам Симоньян, сначала она заставляла супруга выполнять дневную норму шагов, но позднее купила ему шагомер. «А потом он сам ходил 10 тысяч шагов каждый день. Он даже в поезде умудрялся нахаживать 10 тысяч шагов», — добавила она.

В начале января Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Врачи оценивали состояние режиссера как крайне тяжелое. В 2010 году Кеосаяна госпитализировали с инфарктом, а в 2008 году он пережил операцию на сердце после того, как его доставили в больницу в предынфарктном состоянии.