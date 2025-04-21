Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:33, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян раскрыла одну рекомендацию врачей Кеосаяну до комы

Симоньян заявила, что врачи рекомендовали Кеосаяну ходить 10 тысяч шагов в день
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, какую рекомендацию врачей ее супруг — режиссер Тигран Кеосаян получил до того, как впал в кому. Подробности она раскрыла в выпуске программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», доступном на платформе «Смотрим».

Симоньян рассказала, что у Кеосаяна до комы были проблемы с сердцем, из-за чего врачи советовали ему проходить по 10 тысяч шагов каждый день.

По словам Симоньян, сначала она заставляла супруга выполнять дневную норму шагов, но позднее купила ему шагомер. «А потом он сам ходил 10 тысяч шагов каждый день. Он даже в поезде умудрялся нахаживать 10 тысяч шагов», — добавила она.

В начале января Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Врачи оценивали состояние режиссера как крайне тяжелое. В 2010 году Кеосаяна госпитализировали с инфарктом, а в 2008 году он пережил операцию на сердце после того, как его доставили в больницу в предынфарктном состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    Путин рассказал о снижении активности ВСУ во время перемирия

    Путин заявил о возмездии для совершавших преступления в Курской области

    Борьбе Трампа с миграцией предсказали плачевный результат

    Путин отметил мужество решивших приехать в Москву на 9 Мая европейских политиков

    Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею и объяснила свое везение отношением к кошкам

    Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на россиянина в Чехове

    Украинский боксер похвалил россиянина Ковалева

    Путин объяснил ракетный удар ВС России по Сумам

    Цискаридзе рассказал о тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости