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03:31, 9 января 2025Культура

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Ранее режиссер уже перенес два инфаркта

Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Она объяснила, что у ее мужа уже давно серьезные проблемы с сердцем. «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — добавила она.

Издание Baza выяснило, что 59-летний кинематографист и телеведущий попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Симоньян очень любит супруга и каждый день ездит к нему в больницу. «Она проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время», — написала она.

Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети

Маргарита Симоньянглавный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Также Симоньян отметила, что тяжелее всего сейчас матери, которая два года назад уже потеряла одного сына. Режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян, который был старшим братом Тиграна Кеосаяна, ушел из жизни в возрасте 61 года в октябре 2022-го.

В 2008 году Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, там он перенес операцию, ему провели аортокоронарное стентирование. В 2010-м Кеосаян снова попал в больницу с инфарктом.

Тигран Кеосаян известен фильмами «Заяц над бездной», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», а также сериалом о чеченской войне «Мужская работа».

Тигран Кеосаян находится в санкционных списках Запада

С 2022 года Тигран Кеосаян находится в санкционных списках Запада. Так, Европейский союз запретил режиссеру въезд в страны ЕС еще в третьем пакете рестрикций. Он оказался в одном списке с журналисты Ольгой Скабеевой и Романом Бабаяном, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, предпринимателями Алишером Усмановым, Алексеем Мордашовым, Игорем Сечиным.

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В 2021 году официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Кеосаяну запретят въезд в страну. Поводом для этого стал визит телеведущего на форум «Русский Донбасс» в Донецке, Киев счел это «деятельностью против нацбезопасности» Украины.

Кроме того, МИД Казахстана допустил, что Кеосаяну будет запрещен въезд в республику. Власти страны указали, что тот сделал оскорбительное и необъективное заявление в отношении Казахстана. В частности, он обвинил казахов в неблагодарности и посоветовал им взглянуть на Украину и серьезно подумать. «Если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь», — заявил телеведущий.

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